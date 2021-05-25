Селянам в Челябинской области снизят налог

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Прошлый год с сильнейшей засухой стал испытанием для аграриев. И логично было бы его поддержать. Ставка единого налога на сельскохозяйственный доход по предложению губернатора Челябинской области будет снижена вдвое, до 3% и станет одной из самых низких в стране. Решение будет действовать два года.

Об этом Алексей Текслер заявил в обращении к депутатам Законодательного Собрания. В ответ от аграриев глава региона потребовал развития производства, сохранение рабочих мест. А через два года, проанализировав ситуацию, будет принято решение о величине ставки налога.