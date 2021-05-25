Полпред УрФО Владмир Якушев предложил разместить на новой купюре 5000 ММК, Тургояк и «Таганай»

Новые купюры появятся уже в 2023 году Фото: "КП" Архив

В 2023 году Банк России выпустит 12 новых модификаций банкнот разного номинала. На лицевой стороне купюры в 5000 рублей появится Екатеринбург, а вот на оборотной — виды и достопримечательности Уральского федерального округа, в том числе Южного Урала. В интервью газете «Известия» полпред УрФО Владимир Якушев рассказал, что в Челябинской области может появиться на новой купюре.

— Необходимо отразить весь спектр жизни субъектов. […] Мы все помним знаменитые уральские заводы, но Свердловская область — это еще и дом Севастьянова, и Невьянская наклонная башня, — цитирует газета «Известия» Владимира Якушева. — Та же история с Челябинской областью: это и Магнитогорский металлургический комбинат, и озеро Тургояк и Национальный парк «Таганай». […] На Урале нет недостатка в достопримечательностях и символах, остается только выбрать.

Наши читатели уже предлагали разместить на купюрах дымящие трубы. А еще кучи грязи и недостроенный конгресс-холл. Инфографика Сергей Зверев

Как рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, менять банкноты нужно для лучшей защиты. Выбирать, что именно будет размещено на купюрах, будет рабочая группа из авторитетных историков и экспертов в других областях.

Почему на купюрах, выпущенных ранее, не было Урала и что предлагают разместить на купюрах читатели КП-Челябинск — читайте в нашем материале.

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