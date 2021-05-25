Обещала деньги, машины, технику: в Челябинской области осудили женщину, которая подбивала знакомого на убийство бывшего мужа

Оружие она собиралась предоставить сама Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брединском районе Челябинской области осудили женщину, которая осенью 2020 года решила «заказать» своего бывшего мужа. У нее сдали нервы после судов по разделу имущества после развода, и она решила убить бывшего возлюбленного.

На «мокрое» дело она подбивала своего знакомого. Женщина обещала ему награду в 100 тысяч рублей, имущество бывшего мужа — машины, бытовую технику и деньги. Даже оружие собиралась сама предоставить.

Мужчина, которого подбивали на убийство, обратился в полицию. Но убивать ему пришлось, правда, понарошку.

— Действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, имитировал убийство потерпевшего, сообщив обвиняемой, что нанес ему смертельные травмы и сокрыл труп в земле, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Брединский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год.

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