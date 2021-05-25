В Челябинске из окна четвертого этажа выпал 8-летний мальчик

Сейчас мальчик в больнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром, 25 мая, в Советском районе Челябинска из окна на четвертом этаже выпал восьмилетний мальчик. Об этом сообщаются в мэрии города.

— К счастью, ребенок упал на траву и остался жив. С травмами он доставлен в детскую областную клиническую больницу, — уточняют в администрации Челябинска. — Призываем родителей обеспечить безопасность окон, установить специальные замки, не оставлять детей без присмотра!

С наступлением жары подобные случаи происходят все чаще. 17 мая в Челябинске из окна многоэтажки выпал 1,5-годовалый ребенок.

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