Испытание в жару: военные на БМП-3 впервые преодолели трассу «Суворовский натиск» в Челябинской области

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Экипажи мотострелковых подразделений на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области преодолели трассу конкурса «Суворовский натиск». Соревновательный заезд проводился на боевых машинах пехоты БМП-3 в рамках Армейских международных игр-2021.

Дополнительные трудности участникам конкурса добавляла аномальная жара, которая в тени доходила до +35 градусов. Несмотря на пролив трассы перед соревнованиями, механикам-водителям пришлось управлять боевыми машинами в условиях ограниченной видимости из-за поднимавшейся пыли. И, чтобы избежать столкновений, командиры взводов во время движения выстраивали свои экипажи в шахматном порядке.

Лучший результат по итогам конкурса показала команда Дальневосточного военного командного училища — 56 минут и 41 секунда. Второе место досталось экипажам БМП-3 Южного военного округа. Военнослужащие Западного военного округа завершили заезд на третьем месте.

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

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