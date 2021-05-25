Челябинский депутат Госдумы стал мастером спорта по айкидо

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Приказ о присвоении Олегу Колесникову звания «мастера спорта России» по айкидо был опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Депутат Госдумы оказался в числе первых обладателей этого звания, а в Челябинской области – пока единственный. Ранее в айкидо эта квалификация не присуждалась, так как в нём не предусмотрено соревнований в привычном смысле слова. Спортсмены не состязаются, а демонстрируют своё мастерство.

Олег Колесников уже семь лет является президентом Федерацию Айкидо Айкикай России. В 2014 году он сменил на этом посту Сергея Кириенко, который возглавил федеральный Национальный совет айкидо. Парламентарий - обладатель третьего дана и чёрного пояса, который ему лично вручил главный сенсей Японии. При участии и спонсорской поддержке Олега Колесникова в Челябинске была открыта детская школа айкидо и прошло несколько крупных всероссийских турниров.

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