Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банковского рейтинга цифровизации

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 очередного рейтинга цифровизации банков, который подготовили Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и компания VR_Bank, резидент ИТ-кластера Фонда.

По итоговому показателю, уровню цифровизации, Уралсиб занял 8 место, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с аналогичным рейтингом полугодовой давности.

Всего в исследовании участвовали более 50 банков, работающих на российском рынке. Рейтинг был составлен на основе анализа публичных данных о новых цифровых сервисах банков для юрлиц и физлиц, цифровых каналах, инвестициях в инновации. Рассчитывался целый ряд показателей, по многим из которых Уралсиб также занимал высокие позиции.

Авторы рейтинга отмечают, что важным для них было показать, как пандемия сказалась на темпах перехода банковского бизнеса в онлайн-формат и внедрение сервисов, которые позволяют клиентам банка получать максимальное количество привычных услуг из дома и с удаленного рабочего места. Так, Банк Уралсиб занял 2 место в числе банков, предлагающих сервис электронных банковских гарантий, вошел в Топ-10 кредитных организаций, предлагающих сервис для самозанятых, услуги онлайн-бухгалтерии, переводы в системе быстрых платежей. Также 2 место Уралсиб занял по такому показателю как «собственный активный акселератор» – банк сегодня активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий.

Важной частью цифровизации является эффективная информационная поддержка клиентов в публичных онлайн-каналах. В рейтинге Банк Уралсиб занимает 4 место среди банков по количеству постов в официальном аккаунте в Инстаграме, 7 место – в Фейсбуке и ВКонтакте. При этом банк входит в Топ-5 по скорости ответа читателям сетей Фейсбук и ВКонтакте.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки.

VR_Bank – инновационная российская компания-разработчик индивидуальных платежных решений в сферах электронной коммерции, телекома и банкинга. Основной продукт – модульный финтех-сервис VR_Cube, предоставляющий полный спектр финансовых и аналитических сервисов для онлайн-коммерции и МФО (интернет-эквайринг, электронные кошельки, KYC, переводы, бонусные и кэшбэк-сервисы). VR_Bank является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 мая 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 260 точек продаж, 1 480 банкоматов, 476 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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