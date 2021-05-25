В Челябинской области установили личность мужчины, который выгуливал медведя на людном пляже

Косолапый сразу же привлек внимание детей. Фото: Минэкологии Челябинской области

Сотрудники полиции при участии министерства экологии Челябинской области нашли мужчину, который выгуливал медвежонка на людном пляже в Чебаркуле. Выяснилось, что у него не оказалось никаких документов на владение животным. Сейчас полиция выясняет, откуда мужчина раздобыл себе медвежонка.

— В отношении владельца хищника будет возбужденно административное дело за незаконную транспортировку и хранение дикого животного. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу медведя, — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В настоящий момент жизни медвежонка ничего не угрожает, а его состояние оценивается как отличное. 26 мая малыша передадут зоозащитнику Карену Даллакяну, а уже после будет решаться вопрос о направлении животного в специализированный центр.

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