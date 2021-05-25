В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника СИЗО по подозрению во взятке

Речь идет о сумме в 150 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники ФСБ задержали начальника оперативного отдела СИЗО №3 ГУФСИН по Челябинской области. Он подозревается в совершении преступления по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— По версии следствия, с начала 2021 года подозреваемый получил от одного из осужденных взятку в сумме более 150 тысяч рублей за незаконные действия по смягчению режима отбытия наказания и передачу запрещенных предметов, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому.

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