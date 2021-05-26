В Челябинске трехлетний мальчик провалился в колодец в новом сквере около ЮУрГУ

Ребенок остался жив. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске трехлетний мальчик провалился в колодец в сквере около ЮУрГУ. Прогулка чудом не обернулась трагедией — ребенок отделался ушибами и сильным испугом. После случившегося на место выехал прокурор Центрального района.

ЧП произошло в начале недели. В сквер, где с прошлого лета работает сухой фонтан и гуляет много семей с детьми, мальчик пришел с отцом. Ребенок в какой-то момент наступил на крышку люка коллектора и упал в трехметровый колодец. По свидетельствам очевидцев и сообщениям в СМИ, родитель лично вытащил сына из плена, благодаря помощи прохожих.

— Выездная проверка прокуратуры Центрального района была организована по информации СМИ о падении ребенка в колодец инженерной сети около ЮУрГУ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В надзорном ведомстве в данный момент дают оценку действиям ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения. К ним, по словам Натальи Мамаевой, если на то будут основания, примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.

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