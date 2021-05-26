В Челябинске 13-летний велосипедист угодил под колеса эвакуатора

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске 47-летний водитель эвакуатора сбил ребенка-велосипедиста. 13-летний мальчик попал под колеса автомобиля «ГАЗ» вечером 25 мая на улице Байкальской. Подростка осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение.

Авария произошла около дома №60 на Байкальской в 17:10. Как рассказали в УГИБДД по Челябинску, мальчик гулял в это время один на улице. Под колеса грузовой машины подросток попал, когда пересекал проезжую часть справа налево.

— В результате ДТП 13-летний мальчик получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД. — Велошлем и защитная экипировка ребенком не использовались. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить безопасность детей на улице и объяснить, что велосипедистам до 14 лет запрещено двигаться по дороге, а проезжую часть по пешеходным переходам все без исключения должны пересекать пешком.

Водителей просят с наступлением лета быть предельно внимательными на проезжей части к детям и помнить, что из-за стоящих машин ребенка может быть не видно.

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