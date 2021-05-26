В Челябинске выяснили, кто больше всего зарабатывает в промышленности

Больше всего в Челябинской области зарабатывают занятые в горнодобывающей отрасли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В I квартале нынешнего года, как сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области, заработок занятых в промышленной сфере вырос.

Средний размер зарплаты работников — 39 818,5 руб., или +4,6 % к I кварталу прошлого года.

Больше всего получают занятые в горнодобывающей промышленности: Средняя зарплата — 50 124,7 руб.

Самые скромные заработки — в сфере ЖКХ. Занятые в водоснабжении, водоотведении, обращении с отходами получают 34670 руб. и 34345 руб.

На минувшей неделе губернатор Челябинской области участвовал в заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей.

Алексей Текслер, апеллируя к задаче, поставленной президентом страны о росте доходов россиян, сказал: «Необходимо обеспечить в этом году рост уровня реальной заработной платы выше инфляции, только так мы сможем достичь целевых показателей».

К октябрю 2021 г рынок труда в регионе должен вернуться на докризисный уровень.

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