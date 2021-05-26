Двое в масках и с пистолетом ограбили челябинский алкомаркет

К преступлению налетчики тщательно подготовились. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске двое в масках, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, забрали из кассы круглосуточного алкомаркета на улице Каслинская 6000 рублей. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. По подозрению в совершении разбоя полицейские задержали двух ранее не судимых безработных парней.

С похищенным налетчикам удалось скрыться. Пистолет и верхнюю одежду в дальнейшем они выбросили недалеко от места преступления. Деньги потратили.

— По подозрению в совершении разбойного нападения на продавца круглосуточного алкомаркета задержаны двое челябинцев — 1998 и 1999 годов рождений, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Они водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За разбой молодым людям грозит до 10 лет колонии. Такое максимальное наказание предусматривает санкция части 1 статьи 162 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело.

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