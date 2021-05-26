В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 87 человек

В Челябинской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 87 человек, с начала пандемии это число достигло 62 599. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19. Больничные палаты при этом покинули 85 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 57 072 человека. Под присмотром врачей остаются 2 674 зараженных. За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более 2,2 миллиона человек. За прошедшие сутки - 6 011 тестов.

К ЧИТАТЕЛЯМ Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77 Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм Почта: kpchel@phkp.ru