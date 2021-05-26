Директор челябинского центра «Мой бизнес» Артур Юсупов покидает свой пост

Фото: Артур Юсупов / Facebook.ru

Сегодня, 26 мая, в четвертый день рождения центра «Мой бизнес» (до ребрендинга – «Территория Бизнеса») генеральный директор Артур Юсупов заявил, что уходит со своей должности. Кто возглавит организацию в Челябинске, будет решать губернатор региона Алексей Текслер.

— Территория Бизнеса» навсегда останется в моем сердце. В нее вложено много сил, терпения и любви. Его создавали и развивали удивительные и преданные своему делу профессионалы, именно поэтому он стал успешным и получил признание у самых главных для нас людей – предпринимателей. Все задачи, которые были поставлены мною в начале пути, выполнены, а это значит, что нужно переходить на другой уровень и ставить новые цели. Одна из них – создание лучшей экосистемы для развития бизнеса, и первым шагом стало начало формирования федерального профессионального сообщества Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», которое я возглавил по решению коллег из других регионов, – прокомментировал Артур Юсупов.

Артур Юсупов возглавит Ассоциацию институтов развития по предпринимательства «Мой бизнес», головной офис которой находится в Москве. Также он является членом комиссии Госсовета по направлению «Малое и среднее предпринимательство».

Артур Юсупов стоял у истоков создания центра «Мой бизнес» Челябинской области и занимался «переформатированием» системы развития предпринимательства с 2016 года.

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