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Общество26 мая 2021 11:17

В Челябинске 30 мая из-за полумарафона ограничат движение транспорта на Северо-Западе

Машины не смогут проехать по нескольким улицам города в течение четырех часов
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Движение закроют из-за соревнований бегунов.

Движение закроют из-за соревнований бегунов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в воскресенье, 30 мая, пройдет пятый Всероссийский полумарафон «Забег РФ». В этот день на нескольких улицах Северо-Запада не сможет проехать транспорт. Об этом сегодня предупредили в мэрии.

— Движение транспорта 30 мая будет ограничено с 10:00 до 14:00, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Проезд закроют на улицах Салавата Юлаева, Макеева, Университетская набережная до Северо-Крымской в обоих направлениях.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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