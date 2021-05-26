В Челябинске 30 мая из-за полумарафона ограничат движение транспорта на Северо-Западе

Движение закроют из-за соревнований бегунов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске в воскресенье, 30 мая, пройдет пятый Всероссийский полумарафон «Забег РФ». В этот день на нескольких улицах Северо-Запада не сможет проехать транспорт. Об этом сегодня предупредили в мэрии.
— Движение транспорта 30 мая будет ограничено с 10:00 до 14:00, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Проезд закроют на улицах Салавата Юлаева, Макеева, Университетская набережная до Северо-Крымской в обоих направлениях.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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