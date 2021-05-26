Челябинская мэрия поручила коммунальщикам регулярно проверять крышки на колодцах

Челябинцев просят сразу сообщать об открытых колодцах в ЕДДС. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске участились кражи крышек с колодцев, что может привести к ЧП. В мэрии попросили ресурснабжающие и сетевые организации усилить контроль за состоянием коллекторов и почаще их проверять.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что обращение с рекомендацией усилить контроль за состоянием подведомственных инженерных коммуникация и почаще проводить технические обходы уже направлено.

— Также проводится постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей по данному вопросу, — рассказали в мэрии. — Жителям города, бнаружившим открытый люк, необходимо сразу обращаться в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» по номеру телефона: 112 или 263-34-44.

Напомним, 24 мая в Челябинске трехлетний мальчик провалился в колодец в новом сквере около ЮУрГУ. Прокуратура организовала по данному факту проверку.

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