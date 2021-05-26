В Челябинске отремонтируют 26 «зубодробительных» трамвайных переездов

Ремонт завершат в 2021 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в 2021 году отремонтируют 26 «зубодробительных» трамвайных переездов. Все работы будут окончены не позднее ноября. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс*службе городской администрации.

— Ремонт проводится в рамках сотрудничества Комитета дорожного хозяйства и регионального Миндортранса, — уточнили в мэрии. — Часть переездов приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Перекрестки по различным программам отремонтируют в разное время. Сроки завершения варьируются от середины июля до ноября.

— На прямых перекрестках планируется обустроить покрытия из бетонных плит размером 568×458×120 мм, — добавили в мэрии. — Материал зарекомендовал себя с положительной стороны. С его использование, к примеру, в 2016 году отремонтировали межрельсовое покрытие на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны.

В совместный перечень ремонта вошли следующие переезды:

* ул. Каслинская – ул. Новомеханическая;

* ул. Кирова – ул. Труда;

* ул. Кирова – ул. Братьев Кашириных;

* Комсомольский пр. – ул. Каслинская;

* Копейское шоссе – ул. Гагарина;

* пр. Ленина – Свердловский пр. (крупная плитка);

* пр. Ленина – ул. Цвиллинга (крупная плитка);

* пр. Ленина – ул. Рождественского;

* ул. Первой пятилетки – ул. Артиллерийская;

* пр. Победы – ул. Каслинская;

* пр. Победы – ул. Чичерина (крупная плитка 568 мм х 458 мм х 120 мм);

* пр. Победы – ул. Молодогвардейцев (крупная плитка);

* ул. Разина – ул. Овчинникова;

* ул. Российская – ул. Маркса;

* Свердловския пр. – ул. Сони Кривой;

* Свердловский пр. – ул. Труда;

* Свердловский пр. – пр. Победы (крупная плитка);

* ул. Свободы – ул. Маркса;

* ул. Труда – ул. Цвиллинга;

* ул. Цвиллинга – ул. Свободы;

* ул. Цвиллинга – ул. Лазаретная;

* ул. Цвиллинга – ул. Евтеева;

* ул. Цвиллинга – ул. Орджоникидзе;

* ул. Цвиллинга – ул. Плеханова;

* ул. Цвиллинга – ул. Тимирязева;

* ул. Черкасская * ул. 50*летия ВЛКСМ (крупная плитка).

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