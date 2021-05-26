Врач-инфекционист: нежелание прививаться может привести к пику заболеваемости на 2-3 месяца

Как можно объяснить рост заболеваемости в последние несколько дней? Можно ли предположить, как пройдем третью волну, если она будет? Об этом рассказывает Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

По количеству официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране мы можем наблюдать умеренный подъем заболеваемости в сравнении с данными месячной давности. Может насторожить другое — более месяца нет дальнейшего снижения заболеваемости. Количество переболевших и вакцинированных людей увеличивается, но количество заболевших не падает. Это значит, что иммунная прослойка недостаточна, передача вируса среди восприимчивого населения не снижается.

По данным «Инвитро», процент положительных результатов ПЦР в последние месяцы не превышает 10 %. При оценке этого показателя необходимо понимать, что в «Инвитро» проходят тестирование в основном клинически здоровые люди — анализы им необходимы для выезда за границу, обследование для работы и др. По данным мониторинга «Инвитро», процент положительных антител класса IgG к SARS-CoV-2 в последние месяцы стабильно превышает показатели выше 40%, иногда доходит до 60%. Это подтверждает нарастание иммунной прослойки среди населения за счет перенесенной инфекции и вакцинации. Однако данный процент по классическим эпидемиологическим канонам еще недостаточен для достижения полноценного коллективного иммунитета против COVID-19, особенно в крупных городах.

Как долгие майские праздники могли повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране?

По факту снижения заболеваемости, они не особенно повлияли. Основной фактор — количество контактов в принципе, а где они произошли уже неважно. Например, есть инфицированный человек с легкими симптомами или бессимптомный носитель, который не обращается к врачу и не обследуется. Он не изолируется и ведет активный образ жизни. В рабочие дни он контактировал бы с коллегами по работе и пассажирами в общественном транспорте. В прошедшие нерабочие дни он также перемещался на общественном транспорте и контактировал с другими людьми на отдыхе. Там, где количество имеющих иммунную защиту больше, будет меньше случаев инфицирования. Где именно больше или меньше иммунная прослойка — никто не знает. Единственным фактором, который можно учесть и который будет значим в большом городе — заполняемость общественного транспорта в рабочие и нерабочие дни. Если знать этот показатель, то можно действительно сделать какую-то оценку. Допустим, если бы пассажиропоток в Москве за эти нерабочие дни упал в полтора раза или более — с высокой долей вероятности заболевших будет несколько меньше.

Если мы действительно видим сейчас начало третьей волны, то какие уроки мы смогли извлечь ранее?

Мы извлекли много уроков, стали лучше диагностировать и лечить инфекцию. несмотря на непредсказуемость заболевания. Основное, что уже есть сейчас, но чего не было осенью 2020 — есть вакцины. Есть в свободном доступе, для всех граждан РФ. При этом цифры вакцинации РФ не впечатляют. Сейчас у нас есть средство предупреждения тяжелого заболевания, которого раньше не было и которым мы не пользуемся.

Третью волну можно избежать или пройти гораздо легче, если победить предрассудки о вакцинации. Неиммунных (не болевших и не вакцинированных) людей еще довольно много, поэтому все может быть ненамного лучше, чем было во вторую волну. Если все останется на нынешнем уровне — 2-3 месяца очередного пика COVID-19 нам обеспечены.

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