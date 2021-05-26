В Челябинске директор фабрики стройматериалов ответит в суде за смерть рабочего

Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Челябинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске директор фабрики стройматериалов «Стройиндустрия» пойдет под суд за гибель своего рабочего. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 134 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2020 года. 22-летний разнорабочий залез во внутрь бетономешалки, чтобы очистить ее от цемента. Однако в какой-то момент устройство самостоятельно включилось, и молодой человек получил травму. Спустя несколько он скончался в больнице. И теперь в произошедшем обвиняют директора предприятия.

— По версии следствия, обвиняемый, грубо нарушив требования охраны труда, не провел должным образом с рабочим инструктаж по технике безопасности, не разъяснил ему правила и нормы, регламентирующие технологический процесс, допустил к выполнению работ на источнике повышенной опасности, не обеспечив надлежащий контроль за безопасным производством работ, — рассказала старший помощник прокурора по Челябинской области Наталья Мамаева.

Мать погибшего парня направила иск о возмещении материального и морального вреда. Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Челябинска.

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