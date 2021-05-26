Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Челябинские блогеры в рамках Зеленого Марафона Сбербанка посетили крупнейшее предприятие по переработке отходов «Втор-Ком» и познакомились с этапами производства. Ежегодно Сбер проводит Зеленый Марафон — проект, который объединяет спортивные и экологические инициативы. В этом году марафон посвящен экологической теме.

Чтобы привлечь внимание к проблеме как можно большего количества людей, Сбер организует разные тематические мероприятия. Так, в рамках марафона прошла экскурсия челябинских блогеров на предприятие, которое производит нетканые материалы из пластика.

Экскурсию провел технический директор АО «Втор-Ком» Илья Кацай. В первом цехе, который посетили блогеры, перерабатывают ПЭТ-бутылки. Тару сортируют, моют и отделяют от нее этикетку, а затем дробят. После этого под действием раствора с высокой температурой происходит процесс промывки. Затем сырье сушат и отправляют на линию по производству ПЭТ-волокна.

Блогерам показали и цех по производству синтетического волокна. Подготовленное сырье подается в загрузочное устройство, откуда по трубопроводам перемещается в экструдер, проходит ряд технологических процессов, и в результате формируются кипы волокна.

Также участникам экскурсии показали цех по производству нетканых материалов и цех по производству объемного наполнителя для матрасов и мягкой мебели. Там кипы волокна превращаются уже в готовые материалы: геотекстиль для дорожного и нефтегазового строительства, нетканые основы (например, для линолеума), наполнитель для мебели.

Михаил Рузбин, генеральный директор АО «Втор-Ком»:

— Сегодня наша основная цель — стремление к нулевому захоронению отходов, в том числе и за счет популяризации ответственного отношения к окружающей среде. Экскурсия, организованная Сбербанком, позволила блогерам своими глазами увидеть, как «перерождаются» старые пластиковые бутылки в разнообразные нетканые материалы, которые успешно будут использованы для дорожного строительства и изготовления мягкой мебели. Современные технологии обеспечивают выпуск востребованной продукции с полным соблюдением всех норм экологической безопасности.

Денис Чугунов, уравляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— ESG-повестка сегодня актуальна для всего мира. Мы уделяем много внимания социальным вопросам и проблемам экологии — реализуем собственные проекты и поддерживаем инициативы партнеров в этом направлении. Для связи с аудиторией мы используем современные каналы — привлекаем блогеров, которые могут просто и доступно объяснить важность ответственного подхода к окружающей среде.

Елена Ильясова, организатор Битвы блогеров:

— Не только компании, но и блогеры должны быть социально ответственными. Сегодня блогеры активно влияют на информационную повестку, задают тренды, привлекают внимание общественности. И каждый из нас должен думать о последствиях нашего образа жизни, что мы транслируем. Поэтому мы не могли остаться в стороне и с радостью поддержали и будем поддерживать все социально значимые проекты. Если своими постами мы заставим хотя бы несколько человек задуматься о своем образе жизни и наш призыв к экологической осознанности будет услышан — это уже победа.

Напомним, что Сбербанк уже в девятый раз проводит «Зеленый Марафон». В этом году он состоится 5 июня и будет посвящен Дню эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды. Старт главному забегу в Челябинске будет дан в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина.

Профессиональным спортсменам и любителям будет предложены дистанции 4,2 км. Кроме того, организаторы обещают детские забеги и отдельную дистанцию для поклонников скандинавской ходьбы. Участие в марафоне бесплатное. Для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и спортивно-развлекательные активности, экологические и благотворительные акции.

Регистрация продлится до 28 мая на сайте www.greenmarathon.ru.

ПАО Сбербанк (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015).

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