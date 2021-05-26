Берег реки Сим в Челябинской области отсыпали металлургическими отходами

Фото: «Гражданский патруль»

В Челябинской области общественники организации «Гражданский патруль» обратили внимание, что берег реки Сим в Аше отсыпали мартеновским шлаком – отходами металлургического производства. Экоактивисты считают, что эта ситуация может привести к экологической катастрофе.

— Мартеновский шлак – это отход сталелитейного производства, содержащий не менее 80 % углекислого кальция в виде силикатов кальция и магния, и относится к четвертому классу опасных производственных отходов. Со временем он распадается и выделяет ядовитые вещества. В мае рыба в реке Сим идет на нерест, отсыпание берега реки мартеновским шлаком может привезти к массовой гибели рыбы, — рассказала глава регионального отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Информацию об отходах на берегу реки Сим общественники предали в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку, а также найти и наказать виновника.

Места на карте, где по мнению общественников отсыпали отходы. Фото: «Гражданский патруль»

В министерстве экологии Челябинской области в курсе о ситуации. Там сообщили, что шлак на берегу реки не представляет угрозы. Его специально отсыпали два года назад для берегоукрепления и против подтопления жилых домов.

— Отсыпали действительно шлаком, но не отходами. Это уже переработанный и обезвреженный шлак, не представляющий угрозы природе. Вредных компонентов там нет, об этом свидетельствуют все необходимые анализы и сертификаты соответствия, — объяснил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Уже давно в мире используют и перерабатывают шлаки металлургических производств, используют переработанную продукцию как строительный материал, который является безопасным.

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