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Дом. Семья27 мая 2021 8:24

«Оберегали птенцов»: спасатели в Челябинской области защитили воспитанников детсада от нападений агрессивных ворон

Пернатые родители вдвоем атаковали всех, кто заходил на участок группы
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Пернатые вели себя агрессивно, защищая потомство.

Пернатые вели себя агрессивно, защищая потомство.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семья ворон, поселившаяся в одном из детских садов Миасса, стала серьезной проблемой для воспитателей и маленьких детей. На один из участков для прогулки из гнезда выпали два птенца. Пернатые родители, защищая потомство, нападали на всех, кто заходил на территорию. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

С проблемой воспитатели столкнулись в минувший вторник, 27 мая. Попытки самостоятельно убрать птенцов с участка успехом не увенчались. Пришлось вызывать спасателей.

— Дежурная смена вынесла птенцов за территорию детского сада, — рассказала Марина Яковлева. — Однако уже на следующий день пришлось выносить очередного неловкого вороненка. Вечером 27 мая, выведя детей на прогулку, воспитатели вновь столкнулись с агрессивной «родительской» опекой ворон. Спасатели выехали на место снова.

Довольно крупный, но еще неловкий птенец, при приближении человека на этот раз самостоятельно смог перелететь через забор и покинул детский сад.

Кстати

Птенцы (слетки) большинства птиц много времени проводят в тренировках на земле. Защита детенышей присуща всем птицам. Защититься от агрессивной птицы поможет любой предмет или же просто поднятая над головой рука. Такая опека и присущая ей атака прохожих заканчивается, когда птенцы «встают на крыло».

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