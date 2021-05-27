В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера

Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовый забег пройдет в формате большого семейного праздника 5 июня в парке им. Гагарина. В этом году Зеленый Марафон посвящен экологической тематике. Для участников будет организовано несколько забегов: массовый на 4,2 км, детский забег и скандинавская ходьба. Кроме этого запланированы розыгрыш подарков и сертификатов от спонсоров, а также разные активности для всех возрастов, включая детскую зону и зону для детей с РАС.

Каждый желающий сможет сделать спортивную разминку, принять участие в мастер-классах по изготовлению воздушных змеев и подставок для кружек. Одним из ярких событий на празднике будет семейный экоквест. Те, кто сможет выполнить все задания, получат саженец дерева в подарок.Сбер вместе с партнерами запланировал много активностей и для детей: научное шоу, огромные раскраски, детские развлекательные зоны и многое другое.

Во время праздника в парке пройдет благотворительная ярмарка, где каждый сможет узнать больше о том, как поддержать некоммерческие организации и благотворительные фонды.Также на мероприятии пройдет сбор пластика, который потом отправится на переработку.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Зеленый Марафон — знаковое для Челябинска мероприятие. Проект поддержали ведущие компании региона и министерство экологии Челябинской области. Приглашаем всех челябинцев на яркое экособытие этого лета — мы организуем настоящий семейный праздник с разнообразными активностями, конкурсами, призами. На Зеленом Марафоне каждый найдет для себя что-то интересное: мастер-классы, спортивные соревнования, детские зоны. Приходите всей семьей — будет весело!

Чтобы принять участие в Зеленом марафоне, необходимо до 28 мая зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru или заполнить анкету уже на мероприятии. Не пропустите главное семейное событие этого лета!

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