SKODA AUTO — официальный главный спонсор чемпионата мира по хоккею с шайбой 29-й год подряд

ŠKODA AUTO поддерживает чемпионат мира Международной федерации хоккея в качестве официального главного спонсора 29-й год подряд. Это означает, что бренд является мировым рекордсменом по продолжительности основного спонсорства в истории спортивных чемпионатов мира. ŠKODA впервые предоставляет организаторам турнира, который проходит с 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге, парк полностью аккумуляторных электромобилей из 45 автомобилей.

Мартин Ян, член совета директоров ŠKODA AUTO по продажам и маркетингу, подчеркивает:

— Как чешская компания, ŠKODA AUTO имеет тесные связи с хоккеем с шайбой из-за огромной популярности этого вида спорта в своей стране. Кроме того, хоккей представляет собой динамичный, практичный и коллективный подход — ценности, которые идеально подходят ŠKODA AUTO. По этой причине мы поддерживаем чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ в этом году в качестве главного спонсора 29-й год подряд и, таким образом, сохраняем официально признанный мировой рекорд по самому продолжительному спонсорству в истории спортивных чемпионатов мира. Мне особенно приятно, что в этом году мы размещаем полностью электрический парк из 45 ENYAQ iV, который мы предоставляем организаторам.

84-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После того, как турнир был приостановлен в прошлом году из-за пандемии COVID-19, 16 лучших национальных сборных мира сразятся за титул в латвийской столице. Во время матчей логотип производителя автомобилей будет размещен в центральном круге, а также на досках и других местах вокруг арен.

Являясь официальным мобильным партнером турнира, ŠKODA предоставляет организаторам Чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF автопарк, который впервые будет полностью электрическим: ŠKODA ENAYQ iV 45 безопасно доставит организаторов турниров к двум объектам чемпионата мира. На автомобилях будут изображены логотипы ŠKODA AUTO — официального главного спонсора — и чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Приложение 2021 IIHF на базе ŠKODA

ŠKODA AUTO также является эксклюзивным партнером приложения IIHF 2021, которое предлагает любителям хоккея увлекательные истории и полезную статистику. Живой тикер с предупреждением о голах дает фанатам возможность принять участие в действии почти в реальном времени — даже если они не смогут присутствовать лично в этом году. Пользователи также могут делать прогнозы на результаты матчей и делиться ими с друзьями. Приложение доступно для устройств Android и iOS на нескольких языках.

Фанборд аудитории

Еще одна новая концепция этого года — Fanboard. Поскольку зрители не могут смотреть матчи в прямом эфире на арене из-за пандемии коронавируса, ŠKODA предлагает энтузиастам возможность разместить на трибунах картонную фигурку со своей фотографией. Это инновационное решение даст возможность до 15 000 болельщиков поддержать на арене свою любимую команду.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Официальный дилер ŠKODA «Чешский дом»

Братьев Кашириных, 126/1.

Тел.: + 7 (351) 211-34-00.

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