«Государство не должно бросать своих защитников»: ветеран Афганистана высказался о мерах поддержки для ветеранов боевых действий

С каждым годом государство все больше уделяет внимания вопросу поддержки ветеранов, труженников тыла и блокадников Великой Отечественной войны. Тех, кто пережил эти страшные годы, становится все меньше, и поэтому забота о них растет. Однако, совсем по-другому обстоят дела с ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне, о которых говорят совсем немного. Их заслуги в защите и сохранении мира часто недооценивают и забывают. Многие из тех, кто проливал кровь в «горячих точках», сегодня живут в плохих условиях, а те, кто подорвал свое здоровье или стал инвалидом, не получают поддержки со стороны властей.

В ряде субъектов действуют льготы, а ветераны получают военные пенсии, однако их недостаточно для достойной жизни. Ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель миасского отделения «Боевое братство и член партии «Родина» Сергей Скоков предлагает расширить меры поддержки для ветеранов.

— Сегодня ветераны получают ежемесячное пособие в размере 3212 рублей. Этого, конечно, недостаточно для достойной жизни — особенно тех, кто безвозвратно потерял свое здоровье в военных конфликтах. Также во многих отдельных регионах ветераны могут бесплатно пользоваться общественным транспортом или такси, но это не распространяется на всю страну. В Челябинской области огромное количество ветеранов, но меры поддержки нельзя назвать хотя бы достойными — нет ни бесплатного транспорта, ни освобождения от налогов, ни бесплатного жилья. За все приходится платить.

Я же предлагаю объединить самые лучшие региональные практики льгот и мер поддержки ветеранов и сделать их федеральными, распространяющимися на каждого, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Сирии. Мы отдавали жизни за государство, отдавали свой гражданский долг. Но многие из нас живут в забвении, власти не обращают на нас внимания. Сейчас — лучшее время для того, чтобы сказать нам «спасибо», — комментирует Сергей Константинович.