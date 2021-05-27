В Клубном поселке «ТвояПривилегия» состоится TEENS ECO FEST

Фото: ТвояПривилегия – клубный посёлок комфорт-класса/vk.com

В воскресенье, 30 мая, года на территории Клубного поселка «ТвояПривилегия» состоится TEENS ECO FEST, приуроченный к празднованию «Дня защиты детей». С 11 утра гостей ждут мастер-классы, модные детские показы, выступление участников шоу «Голос Дети», детских танцевальных коллективов, соревнования юных скейтеров, арт-мастерские, тест-драйв автомобилей и множество подарков от партнеров.

Юным гостям расскажут и покажут, с чего начать экологичный образ жизни, как сформировать экологичные привычки и как объяснить детям важность заботы о себе и об окружающей среде. Для молодежи приготовлен игровой способ закрепления экологичных навыков в виде интерактивных зон.

Для любителей спорта и творчества подготовлено множество мастер-классов. У гостей будет возможность научиться делать трюки на скейтборде, потанцевать, принять участие в спортивном флешмобе. самим создать зубную пасту, сделать моментальное фото в фотобудке, принять участие в мастер-классе по написанию картины под руководством профессионального художника и многое другое.

Гостям будет предоставлена возможность прохождения тест-драйва автомобилей от партнера мероприятия, а зоны фуд-корта побалуют гостей полезными закусками, итальянским мороженым и чешскими трдельниками.

На большой сцене, для гостей фестиваля будут выступать юные таланты — участники шоу «Голос дети» разных сезонов, финалисты музыкальной премии «Music Star Kids», а так же детские танцевальные коллективы.

Ярким и запоминающимся моментом станет запуск пяти огромных воздушных шаров, на которых смогут покататься все желающие и сделать памятное фото.

Вход свободный.

Новости компаний.