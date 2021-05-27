«С утра топил, потом поджег квартиру»: на Северо-Западе Челябинска в пожаре погиб 40-летний мужчина

Как пишут очевидцы, в квартиру пожарные попасть смогли не сразу. Фото: "Парковый-2"/vk.com

Вчера, 26 мая, поздно вечером в микрорайоне «Парковый-2» на втором этаже дома по улице Петра Столыпина произошел пожар. 30 жителей дома сами вышли из квартир, пока пожарные тушили огонь.

— В пожаре погиб 40-летний мужчина, горели вещи, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Как рассказала КП-Челябинск Елена, которая с семьей живет в квартире на первом этаже, погибший был наркоманом.

— Не давал жизни всему подъезду. С 5 утра нас топил, какие-то звуки страшные раздавались — как будто разбивал унитаз. Днем воду убирали, мама его приезжала. Они недавно ему купили квартиру. А вечером, около 22:00, мужчина решил свести счеты с жизнью и поджег свою квартиру. Заставил дверь мебелью, чтобы к нему не зашли, — говорит Елена. — Что нам теперь делать — непонятно. Кто будет ущерб возмещать? Он был собственником. У нас больше ущерба от воды, у соседей даже от воды потолок провис. А вот верхние этажи от дыма сильно пострадали. Мамочка молодая там живет, только родила.

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