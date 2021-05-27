Экс-начальника отдела челябинского СИЗО №3 арестовали по делу о взятках

Он проведет под стражей два месяца. Фото: Google Maps

Экс-начальника одного из структурных подразделений ФКУ СИЗО №3 ГУФСИН России Максима Маркова, которого обвиняют в получении взятки от осужденного, заключили под стражу на два месяца — до 25 июля. Меру пресечения в виде ареста избрал Центральный районный суд.

— Прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде ареста, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет регистрации в Челябинской области, может оказать давление на свидетелей, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Максим Марков, по версии следствия, в 2020-2021 годах получил взятку в сумме 150 тыс. рублей от осужденного за незаконные действия по смягчению режима отбытия наказания и передачу запрещенных предметов. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

СИЗО №3 часто мелькает в новостной повестке. И не так давно прославилось на всю страну громким случаем — смертью националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение.

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