В Карабаше подрядчик украл во время ремонта теплосети 237,5 тысяч рублей бюджетных денег

Общая стоимость госконтракта 5 млн рублей. Фото: Карабашский городской округ/vk.com

В Карабаше Челябинской области подрядчик, исполняя госконтракт по ремонту теплосети, украл 237,5 тысяч рублей бюджетных денег. Преступление обнаружила Контрольно-счетная палата, которая проводила проверку исполенения законодательства о закупках.

— Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 неустановленное лицо из числа руководства ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис» завладело денежными средствами в размере 237 500 рублей, принадлежащими администрации Карабашского городского округа, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль.

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