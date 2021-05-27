В Челябинской области сошел оползень

Грунт сходит в этом месте не первый раз. Фото: "ЧП Златоуст"/Vk.com

В Златоусте Челябинской области на въезде в город со стороны деревни Медведевка во вторник, 25 мая, сошел оползень.

— Скоро камни повалятся, — пишут местные жители в группе «ЧП Златоуст» во «Вконтакте».

В мэрии Златоуста КП-Челябинск сообщили, что ни движению, ни безопасности ничего не угрожает.

— Такие сходы породы происходят не в первый раз. Ситуация находится на контроле у спецслужб, — сообщили в мэрии округа.

Осенью 2018 года в Катав-Ивановском районе сошел грязевой оползень. Гигантская грязевая река интересна ученым. Для обследования и изучения оползня в Катав-Ивановский район приехала группа геофизиков из Екатеринбурга.

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