В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки сцепились на дороге

Водитель легковушки обиделся, что его не пропускают. Фото: скриншот видео Ольги Мухометьяровой/vk.com

Сегодня утром в Челябинске на улице Труда подрались водитель легкового автомобиля и маршрутного такси. Инцидент сняла на видео депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

— Челябинские пробки. Место на дороге не поделили маршрутное такси и авто, — пишет Ольга Мухометьярова.

По ее словам, водитель легковой машины пытался вклиниться в поток, но маршрутчик не пустил, что сильно его разозлило. Бросив авто мужчина полез в драку. На видео видно, что их пытаются разнять другие водители и женщина.

В полиции Челябинска сообщили, что по данному факту никто не обращался.

— Если вы становитесь свидетелем противоправных действий, сразу обращайтесь в полицию, а не просто снимайте видео и выкладывайте в соцсети. Ситуации могут быть разные, и небольшая потасовка может привести к серьезным последствиям, поэтому лучше сразу звонить 02, — добавили в полиции.

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