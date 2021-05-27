На выходных в Челябинск вернется 33-градусная жара

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Аномальная жара в Челябинске немножко спала, но это ненадолго. По прогнозам синоптиков, уже в эти выходные температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов.

Днем в субботу, 29 мая, гидрометцентр прогнозирует +31 градус, осадков не предвидится. А вот в воскресенье будет еще жарче — 33 градуса выше нуля, но при этом возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер в этот день разгонится до 14 метров в секунду.

Схожая ситуация ожидается по всей Челябинской области, а в некоторых ее районах температура поднимется до +34.

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