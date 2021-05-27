«Участковый сказал, надо валить их в своем дворе»: бездомные собаки растерзали два десятка гусей под Челябинском

Фото: читатель КП

Житель копейского поселка Железнодорожный пожаловался на бездомных собак, которые растерзали его домашних птиц. Сегодня ночью они залезли к нему во двор и загрызли двух взрослых и 19 маленьких гусят. По словам мужчины, это уже не первое подобное нападение — три дня назад эти же собаки убили гусыню и четырех кур.

— Это сделали четыре собаки — мать учит взрослых щенков охотиться, — рассказал КП-Челябинск Владимир. — Они с бирками в ушах, живут в подвале пятиэтажки. Сегодня приезжал участковый, составил акт. Сказал, что лучше валить их в своем дворе.

После первого нападения Владимир обращался в администрацию поселка и приносил в кабинет мертвых птиц. Там ему посоветовали подать заявку на отлов бродячих животных. В прошлом году на птиц уже покушались собаки — две разные стаи. Однако поданные заявки проблемы не решили — животные продолжили бродить по поселку.

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