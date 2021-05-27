На Южном Урале детям в школу-интернат завезли 6 кг просроченного творога

Нарушения вскрылись во время проверки Россельхознадзора Фото: Ольга МАРТЫНОВА

В Челябинской области в магнитогорскую школу-интернат «Меркурий» завезли 6 кг просроченного творога. Нарушения вскрылись по результатам проверки Россельхознадзора, которая проводилась 7 мая.

— Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Агрофирма Наровчатка» (Челябинская область, Агаповский район, село Агаповка) 5 мая был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на 6 кг творога, срок годности которого истек 4 мая, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Должностное лицо компании «Агрофирма Наровчатка» будет привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Ему грозит штраф от трех по пяти тысяч рублей.

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