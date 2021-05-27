Фото: предоставлено Tele2

Tele2 проведет арт-фестиваль в режиме онлайн

Мобильный оператор Tele2 проведет арт-фестиваль в прямом эфире. Каждый четверг на протяжении пяти недель зрителей ждут онлайн-представления музыкантов, художников, танцовщиков и стендап-комиков. Сценой для героев фестиваля станут необычные площадки столицы – подводная лодка, подземный паркинг, популярный парк и другие. Первый прямой эфир состоится 27 мая в 19:00 – музыкант MC Сенечка выступит на трибунах бассейна под открытым небом «Чайка». Трансляции будут вестись в официальной группе Tele2 «ВКонтакте».

Ускоренные темпы развития цифровых технологий меняют индустрию развлечений. Присутствовать на зрелищном мероприятии, общаться с его героями и зрителями, а также самостоятельно инициировать яркие события можно из любой точки города с помощью смартфона и мобильного интернета 4G. Так, Tele2 поддерживает стремление своих клиентов в любой момент стать частью необычного представления и запускает арт-фестиваль в онлайн-режиме.

Фото: предоставлено Tele2

Оператор снова меняет правила и организует трансляции с выступлением музыкантов, художников, танцовщиков и стендап-комиков из самых необычных площадок столицы. Зрители смогут посетить музыкальный концерт, который пройдет на площадке у бассейна, или оказаться на подводной лодке и стать частью танцевального спектакля без слов. При этом присоединиться к фестивалю можно будет из любой точки Москвы, страны или мира. Стримы представлений будут вестись на скорости мобильного 4G-интернета Tele2 в официальной группе оператора «ВКонтакте». Таким образом, каждый желающий сможет убедиться, что видео транслируется в высоком качестве и без задержек.

3 июня камера Tele2 переместится в парк в Братеевской пойме. В 20:00 в прямой эфир выйдет творческий дуэт ZAK&ALENKA. Представление с участием художника-графиста и музыканта дополнят сами зрители трансляции – они смогут присоединиться к созданию уникального арт-полотна, изменяя в режиме реального времени его форму, цвет и музыкальное сопровождение.Серию мероприятий откроет живой концерт музыканта, автора «самого доброго рэпа» MC Сенечки. Концертным залом выступит бассейн под открытым небом «Чайка». 27 мая в 19:00 зрители смогут посетить трибуны виртуально, подключившись к трансляции «ВКонтакте». В онлайн-режиме артист пообщается с поклонниками и исполнит главные хиты.

Стендап-концерт Tele2 также выйдет за пределы стен традиционного стендап-клуба – комики выступят на импровизированной сцене, организованной на подземном паркинге ТРК «VEGAS Кунцево». Проведение онлайн-трансляции выступления на скорости 4G стало возможным благодаря качественному indoor-покрытию оператора на всей площади паркинга. Так, 10 июня в 20:00 не только посетители торгово-развлекательного комплекса, но и любой желающий сможет поучаствовать в создании комедийного материала.

17 июня к проекту подключится дуэт танцовщиц – в 20:00 в «Зеркальном лабиринте» на Ходынском поле Майя Селезнева и Полина Сонис представят спектакль без слов. Музыкальное оформление спектакля создаст певица Юля Лед. Завершит арт-фестиваль Tele2 трио, состоящее из актрисы-танцовщицы, художника и музыканта. Сценой в этот раз станет музей «Подводной лодки» в Тушино. 24 июня в 20:00 художница Джеки Маду под мелодию, созданную композитором и мультиинструменталистом Бхимой, воссоздаст танцующий силуэт актрисы театра «Фоменко» Стефани Елизаветы Бурмаковой.

По информации от пресс-службы Tele2