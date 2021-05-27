В Челябинске у жилого дома обрушилась отмостка, держащая фундамент

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске начался ремонт двухэтажного жилого дома по улице Кронштадтская, 18. Однако во время работ у здания обрушилась отмостка, которая держит фундамент.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Сейчас подрядчик выполняет работы по устранению обрушения. Сам дом был оцеплен лентами. В мэрии пояснили, что жильцам дома на время восстановительных работ было предложено жилье из маневренного фонда.

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