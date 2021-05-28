Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Челябинской области

Фото: УрСУТ СК на транспорте

Накануне, в 22:35, неподалеку от станции «Шершни» в Челябинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Известно, что погибшему было 57 лет, а поезд ехал по направлению «Анапа — Томск 2».

По предварительным данным, машинист увидел мужчину на железной дороге, подал сигнал и начал экстренно тормозить, но это не помогло избежать столкновения.

— По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка, — сообщили в УрСУТ СК на транспорте

Следователи осмотрели место происшествие и опросили сотрудников локомотивной бригады. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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