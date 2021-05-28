В Челябинске самосвал столкнулся с двумя легковушками

Фото: читатель КП
Сегодня утром неподалеку от микрорайона Белый хутор в Челябинске произошла авария. По словам очевидцев, столкнулись КамАЗ и два легковых автомобиля. Один из них, Renault Logan, перевернулся и загорелся. Спустя некоторое время, на место приехала машина скорой помощи и сотрудники МЧС.
В ГИБДД рассказали, что на место происшествия выехал экипаж, но подробностей ДТП пока нет.
В минздраве Челябинской области уточнили, что в результате аварии пострадали два человека.
— Вызов поступил в 10:25, бригада скорой помощи оперативно доехала до места аварии, вся необходимая помощь пациентам была оказана на месте. Один пострадавший от госпитализации отказался, второго доставили в ОКБ-3, — рассказала пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева.
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