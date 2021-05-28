Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Об этом сообщили в компании ЧелябГЭТ. Такие меры приняты в связи с ремонтом теплотрассы в районе улицы Красного Урала — именно через этот перекресток и не будет проходить общественный транспорт с 23:00 сегодняшнего дня до 06:00 31 мая.

Троллейбусы поменяют свой маршрут следующим образом:

Маршрут №12: ул. Молдавская — ул. Молодогвардейцев — ул. Бр. Кашириных — ДС «Юность» — Свердловский пр. — ул. Воровского — ул. Блюхера — АМЗ (в оба направления).

Маршрут №14: ЧМК — Свердловский пр. — ПКиО (в оба направления).

Маршрут №15: ЧМК — поселок Першино (внутри Металлургического района).

Напомним, движение на этом участке будет перекрыто не только для троллейбусов, но и для автомобилистов. То же самое касается и участка на улице Коммуны, где будут ремонтировать теплотрассу.

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