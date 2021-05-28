Южноуральский минсельхоз организовал встречу ритейлеров с производителями продуктов

В супермаркетах крупных сетей — 97% на полках занимают местные крупы, готовые завтраки, кондитерские, хлебобулочные, макаронные изделия, продукция птицеводства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство сельского хозяйства Челябинской области провело торгово-закупочную сессию с участием фермерских, крупных продуктовых компаний и торговых сетей, которые относительно недавно работают в Челябинской области. Главная цель — продвижение региональной продукции.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова, в Челябинской области ведется планомерная работа по продвижению товаров местных производителей в торговые сети.

В супермаркетах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «ЛЕНТА», «Молния-SPAR» 97% на полках занимают местные крупы, готовые завтраки, кондитерские, хлебобулочные, макаронные изделия, продукция птицеводства, 70 % — это южноуральская мясная гастрономия, более 50% — рыбная. В расширении ассортимента южноуральской продукции заинтересованы и федеральные торговые сети «Светофор» и «Маяк», которые впервые приняли участие в торгово-закупочной сессии, организованной минсельхозом.

Оба ритейлера работают в сегменте «магазины низких цен». На сегодняшний день в Челябинской области работает 3 гипермаркета «Маяк»: два в Челябинске, один в Златоусте, в скором времени еще один откроется в Магнитогорске. До конца текущего года, как рассказали региональный руководитель сети Андрей Александров и руководитель отдела закупа по УрФО Татьяна Малашенко, планируется создать в области сеть из 9 гипермаркетов.

По словам менеджеров федеральной торговой сети «Светофор» Елены Балюк и Александра Селютина, сегодня в Челябинской области действует 63 магазина «Светофор». Сеть обеспечивает работой более 800 жителей региона. По итогам 2020 года «Светофор» занял 7 место в рейтинге агентства Infoline среди ритейлеров с товарами повседневного спроса. Сегодня «Светофор» ставит перед собой цель расширить на полках магазина присутствие продуктов, производимых в Челябинской области. Востребованы местная бакалея, мясная гастрономия, кондитерские изделия, консервация, молочная продукция, овощи, фрукты, сухофрукты, полуфабрикаты, яйцо, мясо, птица.

Чтобы увеличить долю местной продукции на прилавках этих сетевых магазинов, минсельхоз пригласил на мероприятие ведущие предприятия аграрной отрасли и небольшие фермерские хозяйства. Среди них «Объединение Союзпищепром», «Ресурс» (ТМ «Увелка»), «Первый Хлебокомбинат», ОАО «Хлебпром», «Таврия», «Птицефабрика Челябинская», «Здоровая ферма», «ПКЗ» Дубровский», «Подовинновское молоко», ГК «РОСМОЛ», «Копейский молочный завод», ИП Фадеева С.В. (молочная продукция), производителей овощей — СХП «Красноармейское», ООО «АВГУСТ», ООО «Топмакс», ИП Глава К(Ф)Х Колчин А.М., макаронных изделий — ООО «Внук», ГК «Ура кондитеры», АО «Озерский спиртоводочный завод».

Сегодня многие высококачественные южноуральские продукты — «Подовинновское молоко», растительное молоко «Союзпищепрома», родниковая вода «Власов ключ», сладости «Руслада» печенье «Кременкульское» и др. — привычны для южноуральцев, пользуются популярностью. А ведь совсем недавно эта продукция завоевывала рынок, в том числе благодаря подобным торгово-закупочным сессиям в минсельхозе.