Общественники положительно оценили участие Алексея Текслера в выпуске на волю диких зверей и птиц

Фото: личная страница Алексей Текслера в инстаграм

Губернатор Челябинской области вместе с Кареном Даллакяном и под контролем людей из регионального министерства экологии принял участие в выпуске на волю диких зверей и птиц.

Как сообщает городской паблик «Челябушка», в естественную среду обитания (в Еткульский бор) Алексей Текслер вернул журавля, лебедя, ястреба, куницу и ежа. В течение прошлого года они проходили реабилитацию в приюте «Спаси меня».

— Даллакян говорит, что это событие значимое и у зверей, и у сотрудников приюта. Мы бы отметили еще и очередной небанальный выход губернатора в народ. Разумеется, в деле зоозащиты от представителей власти он не первый и не последний. Вспомнить хотя бы депутата Госдумы Владимира Бурматова, помогавшего Карену Даллакяну во время операции у раненого журавля. Тем не менее, гуманность в работе Текслера проявляется регулярно, — добавляют авторы «Челябушки». — Неравнодушие к медведю, живущему в клетке на трассе, смягчение ограничений зоомагазинам в период карантина, лоббирование парламентского рассмотрения законопроекта о лечении диких животных и строительства экологического парка в Челябинске — список уже внушительный и, скорее всего, будет расти.