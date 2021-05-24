Челябинцы смогут поставить прививку от ковида на пешеходной Кировке

Прививки от ковида начали делать на главной пешеходной улице Челябинска — Кировке. Фактически, локацию расширили по следам критики губернатора на тему вялых темпов вакцинации, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Правда, южноуральскую столицу Алексей Текслер аутсайдером не назвал, так что будем считать это простым совпадением и работой на предупреждение.

— В текущих сезонных условиях решение задействовать общественные пространства выглядит логично. Кировка — излюбленное место для прогулок. Вряд ли дойдет до аншлага, но некоторую заинтересованность у горожан ожидать можно, — предполагают авторы «Челябушки».

Кроме того, бригады медиков, занятых в прививочной кампании, стали выезжать в садовые товарищества, охват — по пять СНТ за выходные.

Прививку от коронавируса также можно поставить в торгово-развлекательных комплексах города.