Экоактивист Дмитрий Закарлюкин предложил построить завод Tesla в Челябинской области

Челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин выступил с идеей открыть завод Tesla на Южном Урале. Телеграм-канал «Челябушка» приводит его доводы.

Во-первых, в Троицке больше 300 солнечных дней в году, а гигафэктори Илона Маска полностью работает на солнечной энергии. Во-вторых, в Челябинской области прекрасное научно-промышленное наследие (именно здесь произошло расщепление атома). В-третьих, сам космос пометил нас метеоритом. Закарлюкин уверен, что фабрика электромобилей станет магнитом для «зеленых» инвестиций.

— С реакцией Челябинск немного опоздал: губернаторы ряда регионов (например, Свердловской и Калужской областей) предложили основателю Tesla свои площадки для присутствия сразу после его выступления на российском форуме, — добавляют авторы паблика. — Аргументы у Закарлюкина, конечно, видные. Мы пройти мимо идеи не смогли, но вот зацепит ли она Маска?