Главное из послания губернатора Алексея Текслера Законодательному собранию

Алексей Текслер уже в третий раз выступил с посланием Законодательному собранию.

Городской паблик «Челябушка» опубликовал итоги выступления главы региона.

Кадровая ротация в пользу преданных области политиков продолжится — и в составе правительства, и среди парламентариев. Равно как и борьба с коррупцией, для чего создается отдельное управление.

Анонсировано масштабное строительство новых школ (22 за три года), сдача в эксплуатацию 13 детских садов, плюс — появление современного межуниверситетского кампуса и IT-квартала.

Прозвучал призыв ко всем южноуральцам пройти вакцинацию против ковида. Также Текслер сообщил о предстоящем капремонте почти 300 медицинских объектов и возведении еще 78, в том числе 54 ФАПов.

Губернатор подтвердил индексацию социальных выплат, усиление помощи семьям с детьми и сохранение поддержки НКО. Агропрому снизят ставку единого сельскохозяйственного налога до трех процентов.

Текслер пообещал сберечь челябинский бор в контакте с общественниками, напомнил об ответственности за исполнение экологических соглашений и привел в пример другим городам почти завершенную рекультивацию челябинской свалки.

Челябинск может надеяться на активное благоустройство. В планах — два участка набережной, велодорожка, аквапарк, комплекс с Дворцом бракосочетаний, спортивный городок олимпийского уровня и, наконец, модернизация транспорта и метротрам.

Магнитогорск, в свою очередь, сосредоточится на проекте комплексной застройки «Притяжение», в режиме ожидания — возведение многофункционального медицинского центра и реконструкция местного аэропорта.

Не останутся без внимания и сельские территории — нуждающихся граждан глубинки области в текущем году подключат к газу, опережая федеральный тренд.