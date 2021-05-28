Челябинский прокурор стал одним из лучших гособвинителей России

Фото: пресс-служба генпрокуратуры РФ

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксана Моржеухина заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель». Церемония награждения финалистов состоялась сегодня, 28 мая, в генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Нагрудный знак «За заслуги» Оксане Моржеухиной лично вручил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Награждая победителей, он отметил, что в органах прокуратуры немало ярких ораторов, продемонстрировавших навыки грамотного анализа и оценки доказательств, аргументированного и убедительного выступления перед судом, в том числе с участием присяжных.

— За звание лучшего государственного обвинителя боролись 8 финалистов конкурса прошлого года и 4 новых кандидата. В конкурсе приняли участие представители прокуратур Саратовской, Ленинградской, Московской, Иркутской, Челябинской, Владимирской, Ростовской областей, Хабаровского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Башкортостан, Волгоградской транспортной прокуратуры, военной прокуратуры Новосибирского гарнизона, — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Первое место в конкурсе заняла старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Екатерина Кутузова. Она получила нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Вторыми стали старший прокурор первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Саратовской области Алексей Иванов, а также заместитель военного прокурора Новосибирского гарнизона военной прокуратуры Центрального военного округа Сергей Сюркалов. Их наградили нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Третье место разделили прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области Виталий Крысин, старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксана Моржеухина, Ишимбайский межрайонный прокурор Республики Башкортостан Степан Чистяков и старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Дмитрий Юношев. Им вручены нагрудные знаки «За заслуги»

Остальные финалисты получили ценные подарки.

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