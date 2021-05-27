Ни одно южноуральское предприятие не вошло в топ российский компаний, заявляющих заботу об экологии

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Лишь 18,5% из топ-100 российских компаний декларируют заботу об экологии. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на результаты исследования НИУ ВШЭ, ЮФУ и ЧГУ. Речь идет о тех, кто открыто прописывает в своих миссиях экостандарты, энергоэффективность и модернизацию оборудования. Это лидеры в производстве углеводородов, добыче горных пород, электроэнергетике, химпроме, транспорте.

— Судя по выкладке, пока проэкологичное поведение демонстрирует очень узкий круг предприятий. А профильная для Челябинской области металлургия в списке и вовсе не представлена. Все, что у нас есть — добровольные соглашения с промышленниками в малом количестве. Да, власти ищут способы расширить сотрудничество, но до манифестов от самих заводов (не только ради имиджа) еще далеко, — рассуждают авторы «Челябушки». — Можно представить, как с ростом ответственности главных загрязнителей прибавят в весе инвестиции, если даже на одной доброй воле за год в охрану окружающей среды региона было вложено свыше восьми миллиардов рублей.