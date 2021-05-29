В Златоусте Челябинской области большой пожар в частном секторе

Очевидцы говорят, что горит несколько построек. Фото: Александр Сутормин "ЧП Златоуст"/Vk.com

Сегодня, 29 мая, в Златоусте Челябинской области на улице 4-я Нижне-вокзальная произошел крупный пожар — загорелся частный дом. Как пишут очевидцы в группе во «Вконтакте» «ЧП Златоуст», пострадавших нет.

— Два или три дома горит, — пишут пользователи группы «Инцидент | Златоуст» во «ВКонтакте».

Обновлено в 17:01. В МЧС по Челябинской области сообщили, что сгорел дом площадью 200 кв. метров.

— Пожарным удалось отстоять соседние дома, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Вызов поступил в 12:58. Полностью огонь потушили в 16:27. Сейчас идет разливка. Причины возгорания устанавливаются.

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