В Металлургическом районе Челябинска загорелся дом пенсионера, который собирал макулатуру

В МЧС рассказали, что загорелась кровля. Фото: скрин видео "Подслушано ЧМЗ"/vk.com
В Металлургическом районе загорелся частный дом на улице Полтавской. На месте работают пожарные. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что угрозы для соседей нет.
— Горит кровля, — уточнили пожарные. — Пострадавших нет. Хозяева дома на месте ЧП. В данный момент сотрудники работают на месте.
Соседи сообщают, что дом принадлежит пенсионерам.
— Этот дедушка часто собирал макулатуру, — рассказал КП-Челябинск соседка Анастасия. — Говорят, когда начался пожар, его в доме не было.
Сегодня в Златоусте Челябинской области также загорелся частный дом площадью 200 квадратный метров. Его тушили 3,5 часа.
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