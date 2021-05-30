«Огонь с пристроя перебросился на крышу»: в центре города Челябинской области вспыхнул жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке утром 30 мая произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Загорелся пристрой, с которого огонь перебросился на кровлю здания. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в результате ЧП никто не пострадал.

— О возгорании сообщили жители соседних домов, — прокомментировал заместитель начальника Троицкого гарнизона пожарной охраны Алексей Фролов. — На локализацию пожара понадобилось несколько минут. В 5:50 пожар полностью потушили и пожарные уже помогали людям выносить вещи, еще раз просматривали очаги возгорания. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил пристрой входной группы и кровлю дома — в общей сложности 100 квадратных метров. На месте работали четыре пожарных автомобиля и порядка 30 человек личного состава. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Первый этаж здания сложен из кирпича, а второй деревянный.

Причина и все обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают специалисты отделения дознания.

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